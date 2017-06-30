16:02, 30 Июня 2017
Грузовой поезд переехал человека в Петрозаводске
По теме
Загрузка...
Ночью грузовой поезд насмерть сбил 34-летнего мужчину, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.
В ночь на 30 июня в 00.50 в районе Сулажгоры в Петрозаводске грузовой поезд переехал мужчину 1983 года рождения. В условиях темноты машинист не заметил человека, поэтом не предпринимал попытки торможения.
Мужчина скончался на месте происшествия.
По факту случившегося проводится проверка.
По теме
Выбор читателей
23.06.2017, 11:42
26.06.2017, 14:23
24.06.2017, 11:25
23.06.2017, 16:03
Аналитика
Сегодня 14:08
Обществоведение
Заставит ли общегородской опрос принять закон о столичном статусе Петрозаводска?
Сегодня 09:42
27.06.2017 12:45
26.06.2017 15:44
Чтиво
Сегодня 11:11
Личное мнение
Политический публицист Олег Реут рассуждает, почему сейчас не 37-й год.
27.06.2017 11:22
26.06.2017 14:23
21.06.2017 12:47
Медиа
25.06.2017 19:55
Опрос
Если бы выборы главы Карелии состоялись в это воскресенье, за кого бы вы отдали свой голос?
Комментарии