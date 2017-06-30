Грузовой поезд переехал человека в Петрозаводске

Ночью грузовой поезд насмерть сбил 34-летнего мужчину, сообщили в транспортной прокуратуре Карелии.

В ночь на 30 июня в 00.50 в районе Сулажгоры в Петрозаводске грузовой поезд переехал мужчину 1983 года рождения. В условиях темноты машинист не заметил человека, поэтом не предпринимал попытки торможения.

Мужчина скончался на месте происшествия.

По факту случившегося проводится проверка.