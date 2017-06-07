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12:20, 07 Июня 2017

Губернаторские выборы в Карелии пройдут по безальтернативному сценарию, уверен политолог

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Политолог Олег Реут считает, что губернаторские выборы в Карелии пройдут по безальтернативному сценарию, а явка не превысит 30 процентов.

Об этом Реут рассказал в интервью "Столице на Онего".

"Складывающаяся ситуация действительно беспрецедентна. Характеризуя количество губернаторских выдвиженцев за оставшиеся до дня голосования одиннадцать недель, необходимо констатировать, что от конкурентов врио главы Карелии не подано ни одной заявки. По оценкам практически всех коллег, как столичных, так и региональных, активность политических оппонентов полностью отсутствует. И это на фоне того, что одним из измерений политического протеста последних лет было довольно чётко артикулированное требование по возвращению губернаторских выборов. У жителей республики этого права не было пятнадцать лет. Оно восстановлено, но политические акторы не демонстрируют желания преодолеть безальтернативный характер избирательной кампании. При сравнении происходящего в Карелии с тем, как складывается ход электоральной кампании в других регионах, за которыми стараюсь внимательно следить и в которых работают коллеги по общественному наблюдательскому движению – Пермский край, Свердловская, Калининградская, Новгородская, Ярославская области, республики Бурятия и Удмуртия – приходится признать, что Карелия движется по пути подтверждения известной максимы: безальтернативная кампания ничего не добавляет к легитимности, зато поднимает уровень риска", - сказал он.

Вот здесь – подробнее.

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