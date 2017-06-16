Гвоздики и букет розалина сожгли в Петрозаводске

Зараженные цветы уничтожили в Петрозаводске, сообщили в управлении Россельхознадзора Карелии.

С целью установления карантинного фитосанитарного состояния срезанных цветов (гвоздика кустовая и букет розалина импортного происхождения) общим числом 106 штук, предназначенных для реализации, специалисты в области карантина растений Управления Россельхознадзора по Карелии провели досмотр и обнаружили западный цветочный трипс.

Экспертиза, проведенная Карельским филиалом ФГБУ "ВНИИКР", подтвердила наличие одного из опаснейших карантинных вредителей растений закрытого грунта. В соответствии с действующим законодательством в области карантина растений зараженная продукция была уничтожена путем сжигания.