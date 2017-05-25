Хейли Болдуин стала самой сексуальной женщиной мира

Дочка актера Стивена Болдуина возглавила список журнала Maxim, получив звание самой "горячей" девушки года.

Модель Хейли Болдуин заняла первое место в ежегодном рейтинге Hot-100 журнала Maxim, получив тем самым звание самой "горячей" девушки года, пишет lady.

Дочка актера Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина обогнала в списке сестер Джиджи и Беллу Хадид, певицу Кэти Перри, актрис Зои Кравиц и Марго Робби.

В свои 20 лет Хейли может похвастаться работой с Vogue и Elle. В Instagram на страницу девушки подписаны более десяти миллионов человек.

Сейчас 20-летняя восходящая звезда готовится к съемкам на телевидении: она будет вести комедийное шоу. Как Хейли призналась в интервью Maxim, ей очень хочется реализовать и свой актерский потенциал. "Мне всегда кажется, что это было неизбежно для меня", — рассказала Болдуин о выборе актерской карьеры.

Хейли выросла в актерской семье, она — одна из двух дочерей Стивена Болдуина и племянница Алека Болдуина.