Химчистка и ремонт жилья лидируют по темпам роста среди бытовых услуг населению Карелии

На фоне сокращения общего объема бытовых услуг населению Карелии некоторые виды деятельности в этой сфере начали расти в 2017 году.

Это следует из доклада Карелиястата о социально-экономическом положении Карелии в январе-августе 2017 года.

Больше всего вырос объем услуг по виду деятельности "химическая чистка и крашение, услуги прачечных", пишут "Вести Карелии".

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