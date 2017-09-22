10:00, 22 Сентября 2017
Химчистка и ремонт жилья лидируют по темпам роста среди бытовых услуг населению Карелии
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На фоне сокращения общего объема бытовых услуг населению Карелии некоторые виды деятельности в этой сфере начали расти в 2017 году.
Это следует из доклада Карелиястата о социально-экономическом положении Карелии в январе-августе 2017 года.
Больше всего вырос объем услуг по виду деятельности "химическая чистка и крашение, услуги прачечных", пишут "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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