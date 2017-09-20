Хлеб, масло и картошка стали менее доступны для жителей Карелии

Покупательская способность населения Карелии в 2017 году упала по отношению почти ко всем основным продуктам питания.

Это следует из доклада Карелиястата о социально-экономическом положении Карелии за первые 8 месяцев 2017 года.

Больше всего сокращение покупательской способности коснулось хлеба, булочных изделий, сливочного масла, картофеля и свежей капусты.

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