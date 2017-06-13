"Хочется предложить тогда уж запретить продажу воды, чтобы никто по нужде по кустам не бегал"

Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова на главные события минувшей недели.

Федеральные каналы вспомнили Карелию только в позитивном контексте – в связи с празднованием Дня республики. Несмотря на то, что этот праздник ничуть не менее навязанный, чем День России, в последние годы ему все же удалось придать какой-то позитивный окрас и смысл. Пожалуй, главная причина успеха в том, что День республики стали отмечать в разных городах Карелии. На этот раз событие прошло в Олонце, где накануне привели в порядок дороги и клумбы. Через год эта участь ждет забытый всеми Беломорск, а потом не менее брошенный Медвежьегорск. Для этих районных центров День республики – шанс хоть как-то преобразиться.

Но без ложки дегтя все же не обошлось. Новый тренд таких массовых праздников – полностью запрещать продажу алкоголя. Если запрет распития на массовых мероприятиях понять можно, то ограничение продажи, по моему мнению, абсолютно бессмысленная и глупая затея. Для понимания абсурдности затеи хочется предложить тогда уж запретить на таких мероприятиях продажу воды, чтобы никто по нужде по кустам не бегал, и бензина, чтобы не было автомобильных пробок в этот день. Это я к тому, что с пьянством бороться не запретами продажи алкоголя надо. Кто хочет выпить, тот всегда выпьет, таков закон жанра.

Полный текст – по ссылке.