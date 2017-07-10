Авторский взгляд журналиста и блогера Евгения Белянчикова на скандал со студентами при строительстве Президентского кадетского корпуса в Петрозаводске.

Среди российских приоритетов не только церковь. Нужны еще солдаты и воины – мы ведь теперь где только ни воюем, ресурсы не бесконечны. А потому в Петрозаводске грандиозными, почти бамовскими темпами идет строительство кадетского училища. Да такого, что новые жилые кварталы отдыхают.

Но и тут не обошлось без скандала. На днях стало известно, что на стройке нелегально работают (по крайней мере, работали) карельские студенты. Вязали арматуру в мороз. Работа опасная, сложная, и как выяснилось, неоплачиваемая. Ребят попросту кинули на деньги. Те, конечно, обратились в СМИ. Ходят разговоры, что это не единственный подобный скандал в связи с этой стройкой.

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