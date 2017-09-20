Хоккейная команда "СКА" будет играть на льду комплекса "Карелия-Арена"

Команда "СКА-Карелия" приступит к тренировкам на базе комплекса "Карелия-Арена" после его открытия.

Об этом сообщает Минспорт Карелии со ссылкой на соглашение по развитию хоккея в республике.

Планируется, что благодаря финансированию хоккейного клуба "СКА" карельская команда сперва будет выступать в рамках Молодежной хоккейной лиги, а позднее – в Высшей хоккейной лиге.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".