15:44, 20 Сентября 2017
Хоккейная команда "СКА" будет играть на льду комплекса "Карелия-Арена"
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Команда "СКА-Карелия" приступит к тренировкам на базе комплекса "Карелия-Арена" после его открытия.
Об этом сообщает Минспорт Карелии со ссылкой на соглашение по развитию хоккея в республике.
Планируется, что благодаря финансированию хоккейного клуба "СКА" карельская команда сперва будет выступать в рамках Молодежной хоккейной лиги, а позднее – в Высшей хоккейной лиге.
Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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