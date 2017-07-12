Холода заставили россиян идти на рекордные траты

Люди покупают дорогие импортные продукты, теплую одежду и больше тратят на досуг.

Из-за небывало холодного лета 2017 года расходы россиян в июне подскочили до максимального уровня за последние несколько лет- сообщает Агентство экономической информации "Прайм" со ссылкой на исследования холдинга "Ромир".

Традиционно повседневные траты граждан в июне снижались, однако в текущем году они выросли на 0,6% относительно мая.

Эксперты заявляют, что отсутствие раннего урожая плодоовощной продукции увеличивает инфляцию: любое отклонение от привычной нормы погоды всегда будет связано с увеличением расходов для населения. При этом наиболее ярко сезонность проявляется именно в сельском хозяйстве.

"Люди ждали снижения цен на 50-70%, а этого не произошло – собственные лук, кабачки и капуста еще не выросли. Но спрос есть, поэтому на помощь приходит дорогая импортная продукция", - утверждает доцент кафедры экономики РЭУ им. Г.В.Плеханова Александр Тимофеев.

На сколько подорожал минимальный набор продуктов и как выросла цена на овощи, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".