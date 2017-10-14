17:00, 14 Октября 2017
Холодная пасмурная погода сохранится в Карелии в воскресенье
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В Петрозаводске и Карелии 15 октября будет пасмурно, временами дожди, сообщает Гидрометцентр.
В Петрозаводске в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер ночью западный, северо-западный слабый, днем северо-западный умеренный.
Температура ночью +1 +3, днем +5 +7.
В районах Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный, северный умеренный
Температура ночью 0+5, днем +3 +8.
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