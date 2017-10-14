Холодная пасмурная погода сохранится в Карелии в воскресенье

В Петрозаводске и Карелии 15 октября будет пасмурно, временами дожди, сообщает Гидрометцентр.

В Петрозаводске в воскресенье ожидается облачная с прояснениями погода. Временами небольшой дождь. Ветер ночью западный, северо-западный слабый, днем северо-западный умеренный.

Температура ночью +1 +3, днем +5 +7.

В районах Карелии также облачно с прояснениями. В большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью переменный слабый, днем северо-западный, северный умеренный

Температура ночью 0+5, днем +3 +8.