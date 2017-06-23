Холодная погода сохранится сегодня в Карелии

Синоптики рассказали о погоде на 23 июня в Карелии.

В Петрозаводске 23 июня будет облачно с прояснениями.

Утром и днем пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Днем от +11 до +13 градусов.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Днем воздух прогреется до +9, +14 градусов.