07:05, 23 Июня 2017
Холодная погода сохранится сегодня в Карелии
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Синоптики рассказали о погоде на 23 июня в Карелии.
В Петрозаводске 23 июня будет облачно с прояснениями.
Утром и днем пройдет небольшой дождь.
Ветер северо-западный, западный умеренный.
Днем от +11 до +13 градусов.
В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.
В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.
Ветер северо-западный, западный умеренный.
Днем воздух прогреется до +9, +14 градусов.
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