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07:05, 23 Июня 2017

Холодная погода сохранится сегодня в Карелии


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Синоптики рассказали о погоде на 23 июня в Карелии.

В Петрозаводске 23 июня будет облачно с прояснениями.

Утром и днем пройдет небольшой дождь.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Днем от +11 до +13 градусов.

В районах Карелии также будет облачная с прояснениями погода.

В большинстве районов пройдут кратковременные дожди.

Ветер северо-западный, западный умеренный.

Днем воздух прогреется до +9, +14 градусов.

По теме

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22.06.17 17:00
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