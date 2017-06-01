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Холодная погода сохранится завтра в Карелии

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В пятницу, 2 июня, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах пройдет снег.

По прогнозу карельского Гидрометцентра, в районах республики пройдут кратковременные осадки, на севере и северо-западе местами сильные: мокрый снег и дождь.

Ветер северо-западный, западный умеренный, на севере – северный, северо-восточный порывистый сильный.

Температура воздуха ночью 0, +5, местами до -2 градусов по Цельсию. Днем +6, +11, на севере +2, +6.

В Петрозаводске утром и днем кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя.   

Температура ночью 0, +2, а днем +7, +9 градусов.

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