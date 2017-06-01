17:00, 01 Июня 2017
Холодная погода сохранится завтра в Карелии
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В пятницу, 2 июня, в Карелии ожидается облачная с прояснениями погода, в отдельных районах пройдет снег.
По прогнозу карельского Гидрометцентра, в районах республики пройдут кратковременные осадки, на севере и северо-западе местами сильные: мокрый снег и дождь.
Ветер северо-западный, западный умеренный, на севере – северный, северо-восточный порывистый сильный.
Температура воздуха ночью 0, +5, местами до -2 градусов по Цельсию. Днем +6, +11, на севере +2, +6.
В Петрозаводске утром и днем кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя.
Температура ночью 0, +2, а днем +7, +9 градусов.
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