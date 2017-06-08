Холодное начало лета не стало проблемой для жителей Карелии

Невзирая на не слишком солнечное и "горячее" начало летнего периода, жители Карелии все также нацелены провести лето с положительным настроением и в максимально теплом окружении.

Представители туристических компаний говорят, что интерес к поездкам за границу, конечно же, немного упал, но в общей сложности ситуация положительная, ведь люди не спешат отказывать себе в шикарном отдыхе. Многие клиенты интересуются не только групповыми поездками, но и чартерными рейсами.

Подобная ситуация вполне объяснима, ведь чартеры из Москвы на 2017 год значительно участились, да и условия приобретения билетов на подобные рейсы стали гораздо проще. Теперь можно купить билет буквально за день до отправления и забронировать заранее, причем бронировка не является принуждающим фактором к покупке. Наиболее популярными странами, которые пользуются немалым спросом среди отечественных путешественников, стали Греция, Италия и Испания.

Посетив специальный сайт Biletik.Aero, можно буквально за несколько минут забронировать билет, причем это процедуру должен подтвердить сотрудник компании, который созванивается с будущим туристом для уточнения совершения операции.

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