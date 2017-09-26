15:08, 26 Сентября 2017
Хор Петрозаводского госуниверситета стал дипломантом этапа Всероссийского конкурса
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"Визитная карточка" ПетрГУ снова стала лучшей.
Академический хор ПетрГУ стал дипломантом l степени в окружном этапе Всероссийского хорового конкурса, который прошел в концертном зале Государственной академической капеллы (Санкт-Петербург).
В конкурсе приняли участие победители регионального этапа фестиваля из 11 регионов Северо-Западного федерального округа. Были представлены хоры ветеранов, студенческие хоры и хоровые коллективы детских музыкальных школ, школ искусств и домов творчества.
После награждения победителей состоялся гала-концерт, где лучшие хоровые коллективы продемонстрировали свое мастерство и талант уже не для жюри, а для широкой публики.
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