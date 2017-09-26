Хор Петрозаводского госуниверситета стал дипломантом этапа Всероссийского конкурса

"Визитная карточка" ПетрГУ снова стала лучшей.

Академический хор ПетрГУ стал дипломантом l степени в окружном этапе Всероссийского хорового конкурса, который прошел в концертном зале Государственной академической капеллы (Санкт-Петербург).

В конкурсе приняли участие победители регионального этапа фестиваля из 11 регионов Северо-Западного федерального округа. Были представлены хоры ветеранов, студенческие хоры и хоровые коллективы детских музыкальных школ, школ искусств и домов творчества.

После награждения победителей состоялся гала-концерт, где лучшие хоровые коллективы продемонстрировали свое мастерство и талант уже не для жюри, а для широкой публики.