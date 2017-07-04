Хозпостройки в районе СКЗ сгорели в результате поджога

В понедельник на улице Подсочной в Петрозаводске произошел пожар в хозпостройках, сообщает Едина дежурная диспетчерская служба.

"03.07.2017 г. 16:23. Ул. Подсочная, д. 10. Пожар, в результате значительно повреждены две хозяйственные постройки. Причина поджог. Виновный, ущерб устанавливаются", - сказано в сообщении ЕДДС.