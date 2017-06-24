Худилайнен появился на Дне города в Петрозаводске

Экс-глава Карелии Александр Худилайнен в Петрозаводске принял участие в открытии мемориала памяти погибших в концлагерях.

Напомним, сегодня в Песках состоялась церемония открытия мемориала узникам концлагерей. Его построили за счет средств генерального директора публичного акционерного общества "Группа ЛСР", председателю правления Благотворительного фонда сохранения духовного наследия преподобного Сергия Радонежского, экс-сенатора от Ленинградской области Андрея Молчанова.

Участником церемонии открытия стал и экс-глава республики Александр Худилайнен. Как видно на фото, бывший руководитель региона стоит рядом с мэром Петрозаводска Ириной Мирошник и бизнесменом Андреем Молчановым.