19:01, 24 Июня 2017
Худилайнен появился на Дне города в Петрозаводске
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Экс-глава Карелии Александр Худилайнен в Петрозаводске принял участие в открытии мемориала памяти погибших в концлагерях.
Напомним, сегодня в Песках состоялась церемония открытия мемориала узникам концлагерей. Его построили за счет средств генерального директора публичного акционерного общества "Группа ЛСР", председателю правления Благотворительного фонда сохранения духовного наследия преподобного Сергия Радонежского, экс-сенатора от Ленинградской области Андрея Молчанова.
Участником церемонии открытия стал и экс-глава республики Александр Худилайнен. Как видно на фото, бывший руководитель региона стоит рядом с мэром Петрозаводска Ириной Мирошник и бизнесменом Андреем Молчановым.
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