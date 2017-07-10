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Новости. Политика
11:48, 10 Июля 2017

Худилайнен устроился на работу в нефтяную компанию

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Бывший глава Карелии Александр Худилайнен официально получил работу в "Усть-Луга Ойл".

"Экс-спикер Законодательного собрания Ленобласти и экс-глава Республики Карелия Александр Худилайнен вошел в обновленный состав совета директоров АО "Усть-Луга Ойл", которая специализируется на перевалке нефтепродуктов в порту Усть-Луга", - сообщается на сайте "47 news".

Компания опубликовала список аффилированных лиц. В обновленном списке членов Совета директоров акционерного общества можно увидеть и фамилию Александра Худилайнена. Он вошел в состав совета директоров АО "Усть-Луга Ойл" 28 июня.

Ранее ни сам Худилайнен, ни представители ОАО "Усть-Луга Ойл" вопрос трудоустройства экс-главы Карелии  не комментировали.

АО "Усть-Луга Ойл" – владелец и оператор терминала в порту Усть-Луга, осуществляющего перегрузку нефтепродуктов с железнодорожного транспорта на морские танкеры.

Александр Худилайнен руководил Карелией с мая 2012 года по февраль 2017 года. В феврале 2016 года он получил выговор от президента РФ Владимира Путина за срыв программы по расселению аварийного жилья.

Врио главы Карелии назначен Артур Парфенчиков.

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Комментарии

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умник
2017-07-10 12:23:01
"....Раздумывал над тем, чтобы переехать в Финляндию. Летом в 1990 и 1991 годах работал в финском городе Юлиторнио — занимался сваркой, малярными работами, водопроводом...." (с) wikipedia ......вот и пригодился ОПЫТ.
User
2017-07-10 12:06:03
"И швец, и жнец и на трубе игрец"(с) В общем "эффективный менеджер" во всей красе! Почему до сих пор без ордена?
ненец
2017-07-10 11:59:55
А куда он Триммер дел казёный? Забрал с собой лопухи косить?
Парфенчиков тоже может.
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