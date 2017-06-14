Депутат Госдумы от Карелии Валентина Пивненко в интервью "Столице на Онего" призналась, что и не думала никогда о политической карьере.

Валентину Пивненко недаром называют "легендой карельской политики". Она представляет нашу республику в Госдуме уже 17 лет. А до этого было профсоюзное движение, Законодательное собрание и Совет Федерации. Ее любят, ее уважают, ей доверяют тысячи людей, живущих в нашей республике. При этом сама Валентина Николаевна никогда не думала о политической карьере.

"Моя мама дожила до 94 лет, ее не стало в 2010 году. Это была жесткая, крепкая, во всех смыслах сильная женщина. И она мне говорила: "Дура ты, дура, не ходи ты больше на выборы; ты посмотри на своих подружек, они, когда хотят – тогда и ложатся, когда хотят – тогда и встают, надо покушать - покушают. А ты что?! Сумку кинула и побежала, и неизвестно, когда вернешься домой". Она, конечно, права была, да только жизнь так сложилась…, - рассказывает Валентина Пивненко.

Полный текст интервью с Валентиной Пивненко, которая сегодня отмечает юбилей, читайте вот здесь.