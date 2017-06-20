Беседный объяснил, почему Жириновский предложил на должность главы Карелии его, а не Зорнякова

Идея выдвинуть на должность главы Карелии депутата Заксобрания Евгения Беседного, а не его коллегу Тимура Зорнякова, принадлежит лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Об этом Беседный сообщил журналистам по окончании конференции регионального отделения ЛДПР, на которой делегаты выдвинули его на выборы карельского губернатора.

"Это решение высшего совета, лично Жириновского", - сказал Беседный, отвечая на вопрос, почему у делегатов конференции в бюллетенях для голосования была именно его кандидатура.

Он также рассказал, почему изначально выбор был сделан в его пользу Беседного, а не в пользу другого депутата Заксобрания Карелии, 45-летнего Тимура Зорнякова. По словам Евгения Беседного, которому 28 июня исполнится 30 лет, была сделана "ставка на молодежь".

"Почему бы не попробовать себя на выборах главы, тем более когда партия дает такую возможность, – добавил он. – Для меня это честь, я постараюсь оправдать доверие".

Выборы главы Карелии состоятся 10 сентября 2017 года.