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08:30, 20 Июня 2017

Беседный объяснил, почему Жириновский предложил на должность главы Карелии его, а не Зорнякова

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Идея выдвинуть на должность главы Карелии депутата Заксобрания Евгения Беседного, а не его коллегу Тимура Зорнякова, принадлежит лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому.

Об этом Беседный сообщил журналистам по окончании конференции регионального отделения ЛДПР, на которой делегаты выдвинули его на выборы карельского губернатора.

"Это решение высшего совета, лично Жириновского", - сказал Беседный, отвечая на вопрос, почему у делегатов конференции в бюллетенях для голосования была именно его кандидатура.

Он также рассказал, почему изначально выбор был сделан в его пользу Беседного, а не в пользу другого депутата Заксобрания Карелии, 45-летнего Тимура Зорнякова. По словам Евгения Беседного, которому 28 июня исполнится 30 лет, была сделана "ставка на молодежь".

"Почему бы не попробовать себя на выборах главы, тем более когда партия дает такую возможность,  – добавил он. – Для меня это честь, я постараюсь оправдать доверие".

Выборы главы Карелии состоятся 10 сентября 2017 года.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-06-20 10:36:07
Задача - предоставить клоуна для цирка. Отсюда и выбор.
Онего
2017-06-20 10:35:50
Если ставить на молодёжь то можно и среди правнуков поискать, можно же на престоле и с опекуном править...
majan
2017-06-20 09:48:06
Надо ввести такое понятие - IQ ЛДПР.
gaudealis
2017-06-20 09:01:42
Чёта не пойму, где порнограф Пирожников. Надо было его двигать
Герман
2017-06-20 08:38:37
Дружок ,посмотри на свою скудную биографию и подумай . Зачем нужен такой кандидат в главы и партия ЛДПР с Жириком в целом
Гость
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