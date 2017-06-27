Идею замены кредитов бизнесу на авансирование госконтрактов обсудили на форуме в Карелии

Власти Карелии изучают востребованность авансовых платежей исполнителям госконтрактов со стороны бизнеса – могут ли такие платежи повысить интерес предпринимателей к участию в торгах.

Об этом сообщила заместитель председателя госкомитета по управлению госимуществом и организации закупок Карелии Елена Игнатенкова на форуме для предпринимателей СЗФО по проблемам государственных закупок.

Игнатенкова предложила участникам форума высказаться о том, насколько востребованы бизнесом авансовые платежи при заключении госконтрактов с победителями аукционов по госзакупкам.

По мнению предпринимателей, возможность заключения госконтрактов при условии авансовых платежей делает такие госзакупки более привлекательными для участников торгов.

Один из участников дискуссии – предприниматель Дмитрий Чебаков – высказал предложение проводить все аукционы с условием авансовых платежей в размере 30% от цены контракта.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".