Игроки в кююккя из Петрозаводска пожаловались на испорченную площадку для игры

Поле, где они тренировались, превратили в кашу после чемпионата лесорубов, теперь играть будут за пределами города.

На фото, выложенном на страничке ВКонтакте, представлен "спортивный объект г. Петрозаводска - запасное поле стадиона Спартак для тренировок и соревнований, в том числе и по кююккя, после того, как его "разровняли" после чемпионата лесорубов". "А теперь – внимание – вопрос: в какой вид спорта можно играть на таком поле?" – спрашивают игроки в кююккя.

На таком поле играть невозможно, поэтому ближайший турнир по карельской народной игре кююккя, который запланирован на 16 сентября, состоится на гравийном поле у детской площадки в селе Деревянное, сообщает петрозаводская команда Kuorankoski на своей страничке. В дружеском турнире примут участие команды Kuorankoški (г. Петрозаводск), KošAki (Финляндия) и Риеккалансаари (г. Сортавала). Всех желающих приглашают поболеть.