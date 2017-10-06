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Новости. Общество
07:15, 06 Октября 2017

Игумен из Карелии рассказал, что притягивает Путина на Валаам

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Игумен Мефодий (Петров), помощник игумена Валаамского монастыря по приему гостей и международных делегаций рассказал, почему президент Путин ездит на Валаам.

"У нашей обители два великих друга: это Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин. Когда он, уже будучи Президентом, в 2001 году приехал в первый раз на Валаам и увидел красоту это святого места, то принял активнейшее участие в восстановлении обители; привёз своих друзей, которые по сей день, прямо или косвенно, участвуют в развитии Валаама", - рассказал игумен Мефодий.

"Я знаю, насколько он пропитан любовью к России, ко всему человечеству, в нём открывается печать русского благородия, русского величия, служения всему человечеству. В России очень много людей, которые уважают его, которые понимают, какой великий крест он несет. Но есть и люди, которые знают его духовные подвиги", - отметил он.

"Я сподобился быть рядом с ним, молиться, общаться. Мне кажется, что этот человек – величайший подарок от Господа для России, всему человечеству, особенно, маленьким народам, которые нуждаются в русском заступничестве. Мы знаем, что он единственный, кто взял знамя в борьбе против страшного зла, которое происходит сейчас в мире; он дерзнул, сотворил брань со страшными силами, которые работают над дехристианизацией всего человечества", - уверен игумен.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
ненец
2017-10-06 08:23:10
Всё! Игуменн язык стёр.
Никогда не видел игумена-дурака. Это финишь.
User
2017-10-06 08:36:11
ненец, теперь только такие и нужны. Не такие - пятая колонна. А потом они этим же языком запрещают обществу "ковыряться в носу". Тьфу, мерзость какая!
User
2017-10-06 08:21:14
Глубокий лизинг, до гланд. :) Тьфу!
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