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10:27, 26 Мая 2017

Импорт товаров в Карелию вырос в 2 раза в I квартале

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26.05.17 10:13
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В январе-марте внешнеторговый оборот Карелии составил в текущих ценах 249,2 млн долларов США и увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем экспорта вырос до  196,4 млн долларов (рост на 25,9%), импорта – до 52,8 млн долларов  (в 2 раза), сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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26.05.17 10:13
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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
User
2017-05-26 11:32:12
Импорт каких именно товаров? Китайского ширпотреба и пальмового масла?
Гость
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