Импорт товаров в Карелию вырос в 2 раза в I квартале

В январе-марте внешнеторговый оборот Карелии составил в текущих ценах 249,2 млн долларов США и увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Объем экспорта вырос до 196,4 млн долларов (рост на 25,9%), импорта – до 52,8 млн долларов (в 2 раза), сообщают "Вести Карелии".

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