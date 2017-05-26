10:27, 26 Мая 2017
Импорт товаров в Карелию вырос в 2 раза в I квартале
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В январе-марте внешнеторговый оборот Карелии составил в текущих ценах 249,2 млн долларов США и увеличился на 37% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Объем экспорта вырос до 196,4 млн долларов (рост на 25,9%), импорта – до 52,8 млн долларов (в 2 раза), сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
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