11:49, 05 Июня 2017
Индекс "оптимизма" в розничной торговле Карелии вышел из минуса
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Результаты выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле Карелии, проведенного во II квартале 2017 года показали улучшение ситуации в отрасли.
Об этом говорится в пресс-выпуске Карелиястата, посвященном итогам обследования.
Число руководителей организаций, считающих что экономическая ситуация в розничной торговле не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом, возросла с 64,9% до 68,4%.
Доля опрошенных, считающих, что экономическая ситуация в розничной торговле ухудшается, сократилась с 22,8% до 19,3%.
Об индексе предпринимательской уверенности читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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