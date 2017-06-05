Индекс "оптимизма" в розничной торговле Карелии вышел из минуса

Результаты выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле Карелии, проведенного во II квартале 2017 года показали улучшение ситуации в отрасли.

Об этом говорится в пресс-выпуске Карелиястата, посвященном итогам обследования.

Число руководителей организаций, считающих что экономическая ситуация в розничной торговле не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом, возросла с 64,9% до 68,4%.

Доля опрошенных, считающих, что экономическая ситуация в розничной торговле ухудшается, сократилась с 22,8% до 19,3%.

Об индексе предпринимательской уверенности читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".