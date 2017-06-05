Новости. Экономика
11:49, 05 Июня 2017

Индекс "оптимизма" в розничной торговле Карелии вышел из минуса

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Результаты выборочного обследования конъюнктуры и деловой активности в розничной торговле Карелии, проведенного во II квартале 2017 года показали улучшение ситуации в отрасли.

Об этом говорится в пресс-выпуске Карелиястата, посвященном итогам обследования.

Число руководителей организаций, считающих что экономическая ситуация в розничной торговле не изменилась по сравнению с предыдущим кварталом, возросла с 64,9% до 68,4%.

Доля опрошенных, считающих, что экономическая ситуация в розничной торговле ухудшается, сократилась с 22,8% до 19,3%.

Об индексе предпринимательской уверенности читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

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ненец
2017-06-05 14:05:50
Однажды в студёную летнюю пору в карелии вышел оптимизм на мороз узря экономику застрявшую в гору проблем накопилось изрядненкий воз потоптался немного и обратно зашёл
User
2017-06-05 13:30:43
Оптимизм вышел из минуса и пришел в точку G. :)
Гарик
2017-06-05 12:27:18
..из минуса ,вышел ,а куда пришел никто не знает)))
Онего
2017-06-05 12:00:49
Вот только предпринимателям не рассказывайте о предпринимательской уверенности... Шарлатаны
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