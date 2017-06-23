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09:25, 23 Июня 2017

Инфраструктуру промышленного парка в Надвоицах обещают построить к концу года

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Врио главы Карелии Артур Парфенчиков принял участие в заседании наблюдательного совета Фонда развития моногородов, где обсуждали строительство промпарка в Надвоицах.

По итогам заседания было принято положительное решение о заключении дополнительного соглашения между правительством Карелии и некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" для реализации мероприятий по строительству инженерной инфраструктуры промышленного парка в поселке Надвоицы.

Дополнительное соглашение предусматривает ряд изменений, в том числе завершение строительства инженерной инфраструктуры промышленной площадки в 4 квартале 2017 года, рассказали в правительстве Карелии.

Строительство объекта в Надвоицах в рамках реализации соглашения ведется с 2015 года, общая стоимость строительства инфраструктуры составляет 255,1 млн рублей. На сегодняшний день за счет средств НКО "Фонд развития моногородов" и правительства республики профинансированы работы по строительству инфраструктуры в объеме 153,8 млн рублей. Остаток финансирования на 2017 год составляет 101,3 млн рублей, из которых почти 93,8 млн рублей – это средства НКО "Фонд развития моногородов"; 7,5 млн рублей – бюджета Республики Карелия.

По итогам реализации проекта к 2020 году планируется обеспечить достижение целевых показателей по созданию 484 рабочих мест на территории промпарка и привлечь более 1,9 млрд рублей инвестиций.

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Комментарии

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deep
2017-06-23 10:01:53
33 года ждать будем. Кто ни придет все лезут в Надвоицы. Почему? Других дыр в Карелии мало? Аль попало в Москву "на зуб"?
User
2017-06-23 09:43:38
Не надоело обещать?! Вот что там построено на сегодняшний день
https://youtu.be/khWlmEzTWu8
На что потрачены 153,8 млн руб?! Прокуратура, ау?!
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