Инфраструктуру промышленного парка в Надвоицах обещают построить к концу года

Врио главы Карелии Артур Парфенчиков принял участие в заседании наблюдательного совета Фонда развития моногородов, где обсуждали строительство промпарка в Надвоицах.

По итогам заседания было принято положительное решение о заключении дополнительного соглашения между правительством Карелии и некоммерческой организацией "Фонд развития моногородов" для реализации мероприятий по строительству инженерной инфраструктуры промышленного парка в поселке Надвоицы.

Дополнительное соглашение предусматривает ряд изменений, в том числе завершение строительства инженерной инфраструктуры промышленной площадки в 4 квартале 2017 года, рассказали в правительстве Карелии.

Строительство объекта в Надвоицах в рамках реализации соглашения ведется с 2015 года, общая стоимость строительства инфраструктуры составляет 255,1 млн рублей. На сегодняшний день за счет средств НКО "Фонд развития моногородов" и правительства республики профинансированы работы по строительству инфраструктуры в объеме 153,8 млн рублей. Остаток финансирования на 2017 год составляет 101,3 млн рублей, из которых почти 93,8 млн рублей – это средства НКО "Фонд развития моногородов"; 7,5 млн рублей – бюджета Республики Карелия.

По итогам реализации проекта к 2020 году планируется обеспечить достижение целевых показателей по созданию 484 рабочих мест на территории промпарка и привлечь более 1,9 млрд рублей инвестиций.