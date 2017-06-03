Иномарка сбила девушку на "зебре" в Петрозаводске

В пятницу 16.55 на улице Гоголя около дома №32 водитель Nissan Maxima сбил пешехода, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП травмирован пешеход, 19-летняя девушка. Ей назначено амбулаторное лечение.

Водитель трезв. По факту ДТП проводится проверка.