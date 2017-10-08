Иномарка съехала в кювет на трассе в Карелии

ДТП случилось на трассе "Кола" в Прионежском районе республики.

По данным ГИБДД Карелии, 7 октября в 19.55 на 451 км. трассы водитель автомобиля "Пежо" съехал в левый кювет с последующим наездом на дерево.

В результате ДТП 32-летний мужчина-водитель получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. По факту аварии проводится проверка.