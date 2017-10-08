10:54, 08 Октября 2017
Иномарка съехала в кювет на трассе в Карелии
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ДТП случилось на трассе "Кола" в Прионежском районе республики.
По данным ГИБДД Карелии, 7 октября в 19.55 на 451 км. трассы водитель автомобиля "Пежо" съехал в левый кювет с последующим наездом на дерево.
В результате ДТП 32-летний мужчина-водитель получил травмы и был госпитализирован в лечебное учреждение. По факту аварии проводится проверка.
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