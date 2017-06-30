Иномарка врезалась в дерево в Петрозаводске, пострадал ребенок

Авария с участием легкового Ford Fusion произошла на Набережной Варкауса у дома №2.

По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", легковушка двигалась по набережной Варкауса со стороны центра города.

По одной из версий, водитель не справился с управлением, выехал вправо за пределы дорожного полотна на газон и врезался в дерево. Машина получила механические повреждения.

В Госавтоинспекции Петрозаводска сказали, по предварительной информации в результате ДТП травмирован несовершеннолетний пассажир, находившийся в автомобиле.

Обстоятельства происшествия устанавливаются.