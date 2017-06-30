07:25, 30 Июня 2017
Иномарка врезалась в дерево в Петрозаводске, пострадал ребенок
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Авария с участием легкового Ford Fusion произошла на Набережной Варкауса у дома №2.
По данным сайта "ДТП Петрозаводска и Карелии", легковушка двигалась по набережной Варкауса со стороны центра города.
По одной из версий, водитель не справился с управлением, выехал вправо за пределы дорожного полотна на газон и врезался в дерево. Машина получила механические повреждения.
В Госавтоинспекции Петрозаводска сказали, по предварительной информации в результате ДТП травмирован несовершеннолетний пассажир, находившийся в автомобиле.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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