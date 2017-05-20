Иномарка загорелась по дороге в Петрозаводск

Автомобиль двигался по Шуйскому шоссе. Возгорание произошло во время движения в моторном отсеке.

В минувшую пятницу 19 мая в 10.47 на Шуйском шоссе, у дома №6, во время движения загорелся кроссовер Mazda CX-7.

К счастью, очевидцы происшествия - проезжающие мимо водители, работники расположенного напротив офисного здания, автовладельцы из расположенных рядом гаражей сумели оперативно, собственными силами, ликвидировать пожар и отключили аккумуляторную батарею, пишет dtpptz.ru.

По словам пассажира - перед возгоранием был слышно "грохотание" в моторном отсеке. В качестве возможной причины пожара можно рассматривать аварийный режим работы турбины.

В результате пожара огнем поврежден моторный отсек автомобиля.