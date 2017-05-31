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Инопланетяне уже пришли на Землю, заявил партнер НАСА

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Американский бизнесмен, основатель компании по космическому туризму Bigelow Aerospace (партнер НАСА) Роберт Бигелоу считает, что инопланетяне уже пришли на Землю.

Слова Бигелоу приводит The Independent.

"Я абсолютно уверен (в этом, - прим. ред.)", - заявил предприниматель в интервью западным СМИ.

Бигелоу уверен, что землянам "не нужно никуда идти", потому что инопланетные существа и так снуют "прямо перед носами людей".

"Мне все равно, что люди могут посчитать меня сумасшедшим", - заявил бизнесмен.

Бигелоу не сообщил никаких подробностей о том, как пришел к подобному заключению. Возможно, исследования и частные космические путешествия, которые финансирует Бигелоу, раскрыли ему тайну пришельцев, отмечает Life.

Bigelow Aerospace — один из частных партнеров американского космического агентства НАСА. Компания, в частности, является создателем надувного модуля BEAM (Bigelow Expandable Activity Module), который в 2016 году был развернут на МКС.

 

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