Инопланетяне уже пришли на Землю, заявил партнер НАСА

фото: Кадр из т/ф "Гостья из будущего" (1984 г.)

Американский бизнесмен, основатель компании по космическому туризму Bigelow Aerospace (партнер НАСА) Роберт Бигелоу считает, что инопланетяне уже пришли на Землю.

Слова Бигелоу приводит The Independent.

"Я абсолютно уверен (в этом, - прим. ред.)", - заявил предприниматель в интервью западным СМИ.

Бигелоу уверен, что землянам "не нужно никуда идти", потому что инопланетные существа и так снуют "прямо перед носами людей".

"Мне все равно, что люди могут посчитать меня сумасшедшим", - заявил бизнесмен.

Бигелоу не сообщил никаких подробностей о том, как пришел к подобному заключению. Возможно, исследования и частные космические путешествия, которые финансирует Бигелоу, раскрыли ему тайну пришельцев, отмечает Life.

Bigelow Aerospace — один из частных партнеров американского космического агентства НАСА. Компания, в частности, является создателем надувного модуля BEAM (Bigelow Expandable Activity Module), который в 2016 году был развернут на МКС.