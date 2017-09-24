Иностранцам предоставят льготы для покупки российских автомобилей

В правительстве намерены выдавать льготные кредиты иностранным покупателям автомобилей российского производства.

Об этом заявил глава Минпромторга Денис Мантуров на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"Новое направление, которое мы будем в ближайшее время реализовывать. Это хорошо зарекомендовавшая себя мера на внутреннем рынке — льготное автокредитование. Мы хотим сделать то же самое по зарубежным рынкам. То есть для иностранных потребителей российских автомобилей компенсировать кредиты для иностранных банков", — сказал Мантуров.

Министр отметил, что в ведомстве рассчитывают на эффективность такой меры в связи с увеличением объемов экспорта автомобилей российского производства. При этом объем экспорта автокомпонентов из России достиг рекордного показателя — 1 млрд долларов. По словам Мантурова, для поддержки данной сферы в 2018 году планируется выделить 30 млрд рублей.

Ранее на встрече Путин отметил важность диверсификации производства в сфере оборонно-промышленного комплекса. Глава государства отметил важность того, чтобы рост производительности труда обеспечивался не только выпуском военной продукции, но и переходом на продукцию гражданского назначения. Мантуров заявил, что диверсификация ОПК является одним из главных ориентиров во всех госпрограммах.