Новости. Общество
15:13, 02 Июня 2017
фото: http://chk-samara.ru

Инспекция труда сообщила о больших долгах по зарплате в КарНЦ РАН

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Государственная инспекция труда в Карелии сообщила о выявлении крупной задолженности по заработной плате в Карельском научном центре Российской академии наук.

"Государственной инспекцией труда в Республике Карелия проведена внеплановая выездная проверка соблюдения работодателем трудового законодательства в Федеральном государственном бюджетном  учреждении науки "Карельский научный центр Российской академии наук". В ходе проверки установлено, что работодатель не произвел выплату заработной платы 183 работникам за вторую половину марта 2017 г. и 191 работнику за первую половину апреля 2017 г. Общая сумма задолженности по заработной плате составляет более 3 млн рублей", - говорится в сообщении ведомства.

Работодателю выдано предписание с требованием погасить задолженность по зарплате, выписан штраф.

"Юридическое лицо привлечено к административной ответственности в виде штрафа в размере 30 тысяч руб. Также в адрес учредителя – Федерального агентства научных организаций направлено представление  об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения", - отмечают в трудовой инспекции.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-06-02 15:33:38
Там половину бездельников разогнать надо. Штаны протирают.
циник
2017-06-02 15:23:41
Юридическому лицу - штраф 500 тыс. рублей. Руководителя в Сандармох. Я так думаю.
Гость
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