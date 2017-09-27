13:10, 27 Сентября 2017
Интернет и ТВ без границ от "Сампо.ру"
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Теперь не только Интернет, но и телевидение стало доступным. На тарифах "Форсаж ТВ" Сампо.ру можно на скорости до 100 Мбит/с выходить в Интернет и смотреть TV без абонентской платы.
85 телеканалов заинтересуют взрослых и детей. Развлекательные, образовательные, новостные, музыкальные телеканалы - все это на "Форсаж ТВ". При подключении даем TV-приставку в подарок.
"Форсаж ТВ" отлично подходит для всей семьи и "не бьет" по кошельку. Ежемесячная плата составляет 420 рублей (пакет 36 Мбит/с и 85 телеканалов).
А еще круглосуточная техподдержка, доступ к сервисам "Мой город" и "Охрана", удобный способ оплаты через "Личный кабинет".
Сампо.ру – Надежный. Быстрый. Твой.
Подробности по телефону: 22-00-00 и на сайте: go.sampo.ru.
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