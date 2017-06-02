Интернет поможет сэкономить на госпошлинах за паспорта

Скидка 30% действует в течение двух лет.

МВД Карелии напоминает, что размер государственной пошлины при получении услуги по линии миграции можно сократить на 30 процентов, если подать заявление в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг" (www.gosuslugi.ru) и оплатить государственную пошлину в электронном виде.

Чтобы получить скидку 30% на государственную пошлину нужно: подать заявление в электронной форме через портал государственных услуг; оплатить государственную пошлину в электронном виде с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг.

Скидка в 30% распространяется на все услуги, обратиться за которыми можно через портал государственных услуг, и действует в течение двух лет - с 1 января 2017 года по 1 января 2019 года.

Так, за выдачу обычного загранпаспорта без скидки придется заплатить 2000 рублей, со скидкой – 1400 рублей, за загранпаспорт нового образца с электронным носителем без скидки – 3500 рублей, со скидкой – 2450 рублей, российский паспорт обойдется в 300 рублей без скидки и в 210 со скидкой, российский паспорт взамен утраченного или пришедшего в негодность будет стоить 1500 рублей без скидки и 1050 со скидкой.