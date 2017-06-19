Инвестиции в экономику Карелии выросли на фоне снижения по СЗФО

Объем инвестиций в экономику Карелии по итогам I квартала 2017 года вырос на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а по Северо-Западу этот показатель сократился.

Это следует из рейтинга регионов России по объемам инвестиций в основной капитал в экспертном докладе "Комментарии о государстве и бизнесе" Высшей школы экономики.

Согласно данным рейтинга, в среднем, в регионах СЗФО объем инвестиций в основной капитал в I квартале 2017 года сократился на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Карелии далеко до регионов-лидеров.

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