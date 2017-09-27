Инвестор Кондопожского ЦБК поднялся в рейтинге российских экспортеров

Компания "Карелия Палп" заняла 79 строчку основного рейтинга российских экспортеров.

В 2016 году компания находилась на 88 месте. Среди отраслевых игроков по объемам экспорта "Карелия Палп" находится на 5 месте. За 2016 год объем экспорта компании увеличился на 5,3% по отношению к предыдущему году, сообщают "Вести Карелии".

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