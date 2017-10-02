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Новости. Экономика
16:33, 02 Октября 2017

Инвестор планирует построить молочные фермы на пустующих совхозных землях Карелии

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Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии готово приступить к строительству молочных ферм на территории Сортавальского района, используя для этих целей пустующие земли совхозов.

Об этом сообщил глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов на пресс-конференции в Петрозаводске.

По словам Лабинова, на данный момент правительство ведет переговоры с инвестором - компанией "Молвест", готовой запустить производство в Карелии. Как утверждает министр, в качестве площадки для реализации инвестиционного проекта предварительно выбран Сортавальский район, сообщают "Вести Карелии".

Подробнее читайте в материале издания.

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УФАС Карелии возбудил дело в отношении дорожников
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Комментарии

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User
2017-10-02 17:21:27
"Ох уж эти сказочки! Ох уж эти сказочники!"(с) Не дайте окончательно загнуться хотя бы тому, что еще есть! Деятели...
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