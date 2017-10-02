Инвестор планирует построить молочные фермы на пустующих совхозных землях Карелии

Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии готово приступить к строительству молочных ферм на территории Сортавальского района, используя для этих целей пустующие земли совхозов.

Об этом сообщил глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов на пресс-конференции в Петрозаводске.

По словам Лабинова, на данный момент правительство ведет переговоры с инвестором - компанией "Молвест", готовой запустить производство в Карелии. Как утверждает министр, в качестве площадки для реализации инвестиционного проекта предварительно выбран Сортавальский район, сообщают "Вести Карелии".

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