16:33, 02 Октября 2017
Инвестор планирует построить молочные фермы на пустующих совхозных землях Карелии
По теме
Загрузка...
Министерство сельского, рыбного и охотничьего хозяйства Карелии готово приступить к строительству молочных ферм на территории Сортавальского района, используя для этих целей пустующие земли совхозов.
Об этом сообщил глава Минсельхоза Карелии Владимир Лабинов на пресс-конференции в Петрозаводске.
По словам Лабинова, на данный момент правительство ведет переговоры с инвестором - компанией "Молвест", готовой запустить производство в Карелии. Как утверждает министр, в качестве площадки для реализации инвестиционного проекта предварительно выбран Сортавальский район, сообщают "Вести Карелии".
Подробнее читайте в материале издания.
По теме
Выбор читателей
27.09.2017, 09:40
26.09.2017, 10:13
28.09.2017, 16:28
26.09.2017, 09:59
Аналитика
Сегодня 10:00
Тема недели
Как изменится бывшая первая площадка ОТЗ?
28.09.2017 11:15
27.09.2017 16:15
27.09.2017 09:40
26.09.2017 10:13
Чтиво
Сегодня 14:19
Без политики
Журналист "Столицы на Онего" побывала в колонии строгого режима №1 в Сегежском районе. От Петрозаводска до поселка Надвоицы, где и расположена ИК-1, почти 300 км – путь неблизкий.
27.09.2017 13:16
19.09.2017 17:09
18.09.2017 15:47
Медиа
Сегодня 13:20
Опрос
Будете ли вы что-то покупать на традиционной сельхозярмарке в Петрозаводске?
Афиша
Сегодня в городе (2)
Комментарии