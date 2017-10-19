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Новости. Экономика
12:00, 19 Октября 2017

Инвесторы получат больше возможностей для получения господдержки в Карелии

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Парламент Карелии сегодня принял в первом чтении поправки к закону о поддержке инвестиционной деятельности, расширяется список критериев для оказания господдержки инвесторам.

В действующем законе "О государственной поддержке инвестиционной деятельности в Республике Карелия" перечислены пять критериев, по которым инвестиционные проекты могут претендовать на господдержку. Принятые сегодня поправки предусматривают шестой критерий.  

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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