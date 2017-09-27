И.о. премьер-министра Карелии назвал условие роста зарплаты бюджетников к концу года

Целевые показатели, установленные указами президента РФ о повышении зарплаты бюджетников в Карелии, будут достигнуты к концу года при условии федерального финансирования.

Об этом заявил сегодня исполняющий обязанности премьер-министра правительства Карелии Александр Чепик на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку. Комитет обсуждал вопрос об утверждении Чепика на посту премьера.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".