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Новости. Экономика
10:01, 27 Сентября 2017

И.о. премьер-министра Карелии назвал условие роста зарплаты бюджетников к концу года

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Целевые показатели, установленные указами президента РФ о повышении зарплаты бюджетников в Карелии, будут достигнуты к концу года при условии федерального финансирования.

Об этом заявил сегодня исполняющий обязанности премьер-министра правительства Карелии Александр Чепик на заседании парламентского комитета по законности и правопорядку. Комитет обсуждал вопрос об утверждении Чепика на посту премьера.

Подробности – на сайте деловой интернет-газеты "Вести Карелии".

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
АК
2017-09-27 11:23:00
Надо бюджетников перевести на работу на одну ставку, как все остальные работают, посмотреть, как тогда они будут выполнять указы президента, если средняя зарплата учителя будет 15 т.р.
pupsik
2017-09-27 11:09:13
"Целевые показатели, установленные указами президента РФ о повышении зарплаты бюджетников в Карелии, будут достигнуты к концу года при условии федерального финансирования." А федералы знают о том, что они денег должны дать? Или еще не знают?
xxxxxxx
2017-09-27 10:18:06
Попрошайки какие то , набрали д...лов ,зарабатывать и создавать не умеют , только клянчают из центра.Тьфу.
кир
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