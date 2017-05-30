И.о. ректора консерватории Петрозаводска заработал намного больше, чем мэр города

За 2016 год и.о. ректора консерватории Петрозаводска Владимир Соловьев заработал 4 млн 99 тыс. 663 рублей 34 копейки.

Чета Соловьевых имеет дом на 55,5 кв.м, квартиру на 110,7 кв.м,

долю в квартире 66,8 кв.м.

В собственности и.о. ректора консерватории находится"ВАЗ 21124".

Доход его супруги составил 416 тыс. 719 рублей 95 копеек.

Напомним, глава Петрозаводска Ирина Мирошник в 2016 году Мирошник заработала 1 млн 749 тысяч 77 рублей 94 копейки. Ее супруг заработал 2 млн 730 тысяч 117 рублей 52 копейки.