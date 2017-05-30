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07:25, 30 Мая 2017

И.о. ректора консерватории Петрозаводска заработал намного больше, чем мэр города


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За 2016 год и.о. ректора консерватории Петрозаводска Владимир Соловьев заработал 4 млн 99 тыс. 663 рублей 34 копейки.

Чета Соловьевых имеет дом на 55,5 кв.м, квартиру на 110,7 кв.м,
долю в квартире 66,8 кв.м.

В собственности и.о. ректора консерватории находится"ВАЗ 21124".

Доход его супруги составил 416 тыс. 719 рублей 95 копеек.

Напомним, глава Петрозаводска Ирина Мирошник в 2016 году Мирошник заработала 1 млн 749 тысяч 77 рублей 94 копейки. Ее супруг заработал 2 млн 730 тысяч 117 рублей 52 копейки.

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Комментарии

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гостья
2017-05-30 10:38:17
Спасибо федеральному бюджету за то, что так поддерживают заслуженных людей. Пусть все стремятся к этому. Жаль, что не всем удается. А консерватории удалось! Поэтому не завидуйте, а работайте! Кстати, заработная плата профессоров в нашей консерватории тоже стремится к 80-100 тысячам! И кому плохо от того, что профессиональные, достойные, повторюсь, заслуженные люди будут получать достойное вознаграждение?! Посмотрите на сайте Минкультуры РФ, доход нашего ректора даалеко не самый высокий среди руководителей федеральных учреждений культуры и искусства!
Polifon
2017-05-30 10:35:31
Учитывайте, что консерватория относится к федеральному финансированию, поэтому и уровень у нее другой, нежели у других учреждений культуры, которые относятся либо к республиканскому бюджету, либо муниципальному. Но все равно подобные сведения вызывают оторопь у многих.
gaudealis
2017-05-30 10:08:13
В собственности и.о. ректора консерватории находится"ВАЗ 21124". Смешная шутка!
А на чьём же внедорожнике этот дедуля разъезжает?
И вообще - пора уже раскулачивать...
Гарик
2017-05-30 10:23:51
gaudealis, Консерватория живет на грандах ,а дедуля этот видимо не так прост. Почему то в других образовательных муз.учреждения получают мало. Видимо как то уходят от налогооблажения ))
deep
2017-05-30 08:25:18
Если это честно и по труду оплата, но не за счёт наших налогов, то чего тогда? Сравнивать чиновников, получающих наши налоги, и заработанные человеком деньги?
Ануш Азварян
2017-05-30 08:57:36
deep, КО намекает, что руководитель БЮДЖЕТНОГО учреждения, тоже получает зарплату за счет бюджета. Никакой разницы с чиновником нет, и тот и другой - "бюджетники".
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