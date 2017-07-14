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Новости. Экономика
08:05, 14 Июля 2017

Ипотеку под 6,25% планируют ввести в Карелии

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Дешевые жилищные кредиты по программе АИЖК могут появиться в Татарстане, Чувашии, Подмосковье, Карелии и других субъектах страны, пишут "Известия".

Агентство ипотечного жилищного кредитования (АИЖК) планирует до конца года вдвое увеличить охват субъектов РФ льготной региональной программой. Выдача жилищных кредитов по ставкам существенно ниже рыночных (от 6,25% при средней ставке по стране 11,6%) в ближайшее время начнется в Мордовии и ЯНАО, далее к программе могут подключиться Московская и Ростовская области, Чувашия и Татарстан.

О проведении переговоров с местными властями "Известиям" рассказали в АИЖК. Сегодня агентство для повышения доступности жилья внедряет особые программы ипотечного кредитования, по которым ставки снижаются за счет единовременной выплаты из средств региональных бюджетов.

С середины этого года АИЖК запустило ипотечные программы, которые позволяют регионам осуществлять ипотечное кредитование со ставкой от 6,25% для определенных категорий граждан во Владимирской и Новгородской областях. В Калининградской и Воронежской областях, а также в Республике Карелия начало выдачи ипотеки со ставкой 6,25% запланировано на III квартал 2017 года.

Конкретные ставки для новых регионов, а также участвующие в программе категории населения определят сами субъекты.

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