Ирина Мирошник: "Детский сад – одна из важнейших ступеней развития личности"

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник и спикер горсовета Геннадий Боднарчук поздравили работников дошкольных образовательных учреждений с их профессиональным праздником.

Сегодня в России отмечается День воспитателя и всех дошкольных работников. На сайте администрации карельской столицы размещено поздравление Ирины Мирошник и Геннадия Боднарчука в адрес руководителей, воспитателей и работников дошкольных образовательных учреждений, ветеранов педагогического труда.

"Детский сад – одна из важнейших ступеней развития личности: он дарит ребёнку радость общения в коллективе, первые открытия, яркие творческие и спортивные успехи, - отмечается в тексте поздравления. – Ваш труд наполнен любовью и терпением, и сегодня вам адресованы самые тёплые слова признательности за высокий профессионализм и прекрасные человеческие качества, за душевное тепло, чуткость, семейную атмосферу, которой вы окружаете своих воспитанников".

"Персонал дошкольных учреждений – гордость муниципальной системы образования, Петрозаводск всегда достойно представлен на ежегодных республиканских и всероссийских конкурсах педагогического мастерства. Спасибо за новые достижения и ваш огромный вклад в сохранение высокого качества столичного образования!" – говорится в поздравлении.