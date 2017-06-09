Ирина Мирошник наградила семерых петрозаводчан за большой вклад в развитие города

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление о награждении Почетными грамотами семерых жителей города, сообщает мэрия.

Постановление о награждении Почетными грамотами Петрозаводска горожан, внесших большой вклад в развитие столицы республики, градоначальница подписала накануне, в День республики.

Так, за личный вклад в развитие города и республики, укрепление авторитета Карелии на федеральном уровне награждены директор Музея ИЗО Наталья Вавилова, депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко, референт аппарата Совбеза РФ Константин Никишкин.

За пропаганду здорового образа жизни, личный вклад в развитие физической культуры и спорта награждена олимпийская чемпионка, лыжница Евгения Медведева; за эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, личный вклад в социально-экономическое развитие города и республики – ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, помощник управляющего республиканским отделением Пенсионного фонда Наталья Вартанова, директор карельского филиала Российской академии народного хозяйства Роман Пивненко.