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09:27, 09 Июня 2017

Ирина Мирошник наградила семерых петрозаводчан за большой вклад в развитие города

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник подписала постановление о награждении Почетными грамотами семерых жителей города, сообщает мэрия.

Постановление о награждении Почетными грамотами Петрозаводска горожан, внесших большой вклад в развитие столицы республики, градоначальница подписала накануне, в День республики.

Так, за личный вклад в развитие города и республики, укрепление авторитета Карелии на федеральном уровне награждены директор Музея ИЗО Наталья Вавилова, депутат Госдумы РФ Валентина Пивненко, референт аппарата Совбеза РФ Константин Никишкин.

За пропаганду здорового образа жизни, личный вклад в развитие физической культуры и спорта награждена олимпийская чемпионка, лыжница Евгения Медведева; за эффективное взаимодействие с органами местного самоуправления, личный вклад в социально-экономическое развитие города и республики – ректор ПетрГУ Анатолий Воронин, помощник управляющего республиканским отделением Пенсионного фонда Наталья Вартанова, директор карельского филиала Российской академии народного хозяйства Роман Пивненко.

 

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
новый
2017-06-09 10:51:09
Награжу Мирошник Почетной грамотой от своего лица. Имею конституционное право?
User
2017-06-09 10:28:00
Так бы и писали - награждена верхушка ПЖиВ с домочадцами. Чего стесняетесь?
сергей
2017-06-09 09:57:28
я думал простых граждан поощрили, а здесь указаны те, кто по долгу службы или работы должен радеть за развитие города, республики
новый
2017-06-09 09:53:35
Толку от этих бумажек. Лучше бы помогла материально
Онего
2017-06-09 10:20:42
новый, действительно, особо нуждающихся выбрали..
Гарик
2017-06-09 09:33:30
А,чо кроме двух Пивненок , поприличнее то никого уже не найти7
Гость
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