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12:15, 29 Мая 2017

Ирина Мирошник ответила на вопрос, разделяет ли отходы у себя дома

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник призналась, что не может похвастаться сознательностью в вопросах раздельного сбора мусора у себя дома.

На традиционном брифинге с главой города журналисты поинтересовались, разделяет ли Ирина Мирошник дома мусор.

"Хотелось бы сказать, что я это делаю, - сказала глава города. – Но похвастаться сознательностью не могу".

При этом она отметила, что макулатуру старается не выбрасывать. В мэрии регулярно проводятся акции по приему макулатуры, и глава города в них участвует.

Также Ирина Мирошник похвалила своих подчиненных, которые пытаются договориться с управляющими компаниями об установке во дворах контейнеров для раздельного сбора отходов. По мнению главы города, установка таких контейнеров повсеместно была бы "великим делом".

"Те, управляющие компании, которые откликнулись на наше предложение, надо обязательно за это благодарить", - отметила глава города.

Напомним, 2017 год объявлен в нашей стране Годом экологии.  

 

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