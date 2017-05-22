Ирина Мирошник поддержала идею строительства часовни на площади Кирова

Глава Петрозаводска Ирина Мирошник призналась, что поддерживает идею строительства возле здания Музтеатра Карелии часовни Святого Фаддея.

"Я, конечно, очень поддерживаю, потому что это покровитель Петрозаводска, наш святой, - сказала Ирина Мирошник. - Архитектурно это будет достойный объект, а кроме того, в духовном смысле это тоже важно для Петрозаводска и Республики Карелия. Поэтому воплотить этот проект надо обязательно".

Напомним, 25 мая в здании городской администрации пройдут публичные слушания по вопросу предоставления религиозной организации разрешения на условно разрешённый вид использования "культовые объекты" для земельного участка на площади Кирова, где хотят возвести часовню.

По словам Ирины Мирошник, "эта идея вынашивалась епархией давно", с городской администрацией обсуждались "варианты воплощения" проекта.

"Но активизация и очевидное решение вопроса стало возможным после подключения руководителем республики. Артур Олегович энергично взялся за эту повестку", - отметила Ирина Мирошник.

При этом градоначальница подчеркнула, что еще при прежних администрациях города вопрос прошел необходимые процедуры: рассматривался на градостроительном совете; была согласована площадь участка под строительство часовни, ее облик.

На вопрос, как поведет себя власть в случае, если участники слушаний выскажутся против строительства часовни на площади Кирова, глава города ответила так:

"Надо будет все равно смотреть на распределение, на состав. Потому что если там перевес будет в несколько голосов, то у меня есть право принять решение независимо от итогов публичных слушаний. Надо будет посмотреть состав участников. Я буду подходить при принятии решения взвешенно".