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13:48, 22 Мая 2017

Ирина Мирошник поддержала идею строительства часовни на площади Кирова

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Глава Петрозаводска Ирина Мирошник призналась, что поддерживает идею строительства возле здания Музтеатра Карелии часовни Святого Фаддея.

"Я, конечно, очень поддерживаю, потому что это покровитель Петрозаводска, наш святой, - сказала Ирина Мирошник. - Архитектурно это будет достойный объект, а кроме того, в духовном смысле это тоже важно для Петрозаводска и Республики Карелия. Поэтому воплотить этот проект надо обязательно".

Напомним, 25 мая в здании городской администрации пройдут публичные слушания по вопросу предоставления религиозной организации разрешения на условно разрешённый вид использования "культовые объекты" для земельного участка на площади Кирова, где хотят возвести часовню.

По словам Ирины Мирошник, "эта идея вынашивалась епархией давно", с городской администрацией обсуждались "варианты воплощения" проекта.

"Но активизация и очевидное решение вопроса стало возможным после подключения руководителем республики. Артур Олегович энергично взялся за эту повестку", - отметила Ирина Мирошник.

При этом градоначальница подчеркнула, что еще при прежних администрациях города вопрос прошел необходимые процедуры: рассматривался на градостроительном совете; была согласована площадь участка под строительство часовни, ее облик.

На вопрос, как поведет себя власть в случае, если участники слушаний выскажутся против строительства часовни на площади Кирова, глава города ответила так:

"Надо будет все равно смотреть на распределение, на состав. Потому что если там перевес будет в несколько голосов, то у меня есть право принять решение независимо от итогов публичных слушаний. Надо будет посмотреть состав участников. Я буду подходить при принятии решения взвешенно".     

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Комментарии

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Zim
2017-05-22 15:15:01
При "прежних администрациях" это при каких? Можно поподробней? Градостроительный совет рассмотрел и одобрил или рассмотрел и не одобрил? Землю выделяли в этом месте или в другом?
Who_is_who
2017-05-22 15:13:38
А потом на пл. Кирова запретят проводить праздничные мероприятия, чтоб не оскорблять чувства верующих. А потом и театры закроют. Центральная площадь города - исключительно светское место, с музеями, театрами, парком. Для часовни можно найти более подходящее место, например, рядом с администрацией города.
Неравнодушный
2017-05-22 15:10:37
Великолепно. Не думаю, что кто-то может не поддержать эту идею.
Leopol'd
2017-05-22 14:43:33
Собственно ее не выбирали. Так что на первом месте стоит исполнение пожеланий губернатора. А тот церкви благоволит.
Протесты жителей - это досадная помеха исполнения пожеланий.
"По оценкам МВД, посещающие богослужения лица составляют менее 2 % населения" (из википедии). Православных, которые посещают церковь около 20% населения (разные источники). Остальные "православные" лишь считают это традицией и ни во что толком не верят, библию и молитв не знают.
Так часовню кому строим?
Если нужно отвратить людей от православной церкви, то верным путем идем.
Варвара
2017-05-22 14:29:43
Предлагаю вход в ТЦ "Ленту" устроить по образу и подобию ....через часовню, это будет пропагандировать духовные ценности. Вход в театры на пл.Кирова также выполнить через часовню Святого Фаддея, хватит по театрам развлекаться пора о духовных потребностях ...это также будет в день города укреплять толерантность духовные ценности. Ибо сам памятник Кирова указал на подземный бункер часовню.
nae
2017-05-22 14:09:52
Учтите мой голос, я против.
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