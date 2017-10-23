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Новости. Погода
11:50, 23 Октября 2017

Ирина Мирошник призналась, что до сих пор помнит снежный коллапс 13 января 2016 года

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Количество снегоуборочной техники, которой располагают коммунальщики в Петрозаводске сегодня, несравнимо с ситуацией начала 2016-го года, считает глава города.

В конце прошлой недели в Петрозаводске выпал снег. Как отметила глава карельской столицы Ирина Мирошник сегодня на встрече с журналистами, в пятницу компания "ТехРент" начала подсыпку дорог и тротуаров в городе.

"Подрядчик, который выполняет работы по уборке и содержанию улично-дорожной сети, имеет все запасы противогололедных материалов и уже с пятницы выполняет эти работы: и по расчистке магистралей и тротуаров, и по подсыпке", - сказала она.

Отвечая на вопрос журналистов, хватит ли у подрядчика техники, чтобы оперативно справляться с последствиями снегопадов, Ирина Мирошник сообщила, что ТехРент "отчитывается" перед мэрией "документацией по наличию того или иного класса машин".

"13 января 2016 года может быть, жителям города уже подзабылось, а мне запомнилось очень хорошо, потому что на тот день у нас был один грейдер, и тот сломался в процессе работы. А сейчас ТехРент, помимо того, что имеет несколько грейдеров у себя в собственности, у них еще имеются договоры аренды и соглашения с другими организациями, что на случай аномальных снегопадов они могут пользоваться этой техникой, - сказала глава города. – Если сравнивать начало 2016 года и нынешнюю ситуацию, то, конечно, произошло значительное увеличение техники и по количественному составу, и по классу машин, по качеству".  

Напомним, 13 января 2016 года Петрозаводск оказался погребен под снегом. Во дворах, на остановках, по всему городу можно было наблюдать метровые сугробы, с которыми коммунальщики не в состоянии были оперативно справиться. На борьбу со стихией вышли, в том числе, чиновники мэрии и правительства.

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