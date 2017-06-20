Новости. Общество
12:15, 20 Июня 2017

Ирина Мирошник сообщила о "заминке" с ремонтом дорог в Петрозаводске

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Организация, которая участвовала в аукционе на проведение ямочного ремонта дорог в Петрозаводске, но не выиграла, подала жалобу в УФАС, сообщила глава города Ирина Мирошник.

"Ямочный ремонт – некая заминка произошла сейчас. Одна из организаций, участвующих в конкурсе, подала жалобу в УФАС на победителя. Поэтому сейчас администрация принимает решение по этой ситуации", - сказала глава города, отвечая во вторник на вопрос журналистов, как в городе обстоит дело с ремонтом дорог.

Что касается текущего ремонта дорог, то, по словам Ирины Мирошник, в конце июне состоятся торги.

"И к началу июля уже подписание контракта будет возможно по ремонту семи улиц и нанесению разметки", - отметила она.

 

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Комментарии

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sherhan2
2017-06-20 12:44:22
А разметка где на дорогах? Тоже в октябре?
User
2017-06-20 12:29:04
Заминка, в июне торги, в июле подписание контракта, опять заминка... Короче ремонтировать начнут, как принято, в октябре, когда снег выпадет. Страна "крепких хозяйственников", ять!
ненец
2017-06-20 12:41:48
User, как на охоту, так собак кормить.
Кухарке не постичь премудрость простонародную: - Брось назад, чтобы спереди найти.
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