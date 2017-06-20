12:15, 20 Июня 2017
Ирина Мирошник сообщила о "заминке" с ремонтом дорог в Петрозаводске
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Организация, которая участвовала в аукционе на проведение ямочного ремонта дорог в Петрозаводске, но не выиграла, подала жалобу в УФАС, сообщила глава города Ирина Мирошник.
"Ямочный ремонт – некая заминка произошла сейчас. Одна из организаций, участвующих в конкурсе, подала жалобу в УФАС на победителя. Поэтому сейчас администрация принимает решение по этой ситуации", - сказала глава города, отвечая во вторник на вопрос журналистов, как в городе обстоит дело с ремонтом дорог.
Что касается текущего ремонта дорог, то, по словам Ирины Мирошник, в конце июне состоятся торги.
"И к началу июля уже подписание контракта будет возможно по ремонту семи улиц и нанесению разметки", - отметила она.
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