09:34, 24 Октября 2017
Иск о банкротстве МУП по эксплуатации автодорог Петрозаводска поступил в суд
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Арбитражный суд Карелии принял к рассмотрению заявление о признании банкротом МУП "Дорожно-эксплуатационное управление" Петрозаводска.
Как следует из картотеки арбитражных дел, исковое заявление направило ООО "Карельская битумная компания".
Сумма исковых требований составляет 1,8 млн. рублей.
Что сказали по поводу банкротства МУП "ДРСУ" в администрации Петрозаводска, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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