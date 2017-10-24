Иск о банкротстве МУП по эксплуатации автодорог Петрозаводска поступил в суд

Арбитражный суд Карелии принял к рассмотрению заявление о признании банкротом МУП "Дорожно-эксплуатационное управление" Петрозаводска.

Как следует из картотеки арбитражных дел, исковое заявление направило ООО "Карельская битумная компания".

Сумма исковых требований составляет 1,8 млн. рублей.

Что сказали по поводу банкротства МУП "ДРСУ" в администрации Петрозаводска, читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".