Искусственный интеллект приступит к выдаче кредитов бизнесу через 3 года

Старший вице-президент Сбербанка прогнозирует кредитование бизнеса искусственным интеллектом через 3 года.

Старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин считает, что в течение трех лет банки начнут применять искусственный интеллект при кредитовании малого и крупного бизнеса, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на агентство RNS.

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