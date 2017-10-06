16:06, 06 Октября 2017
Искусственный интеллект приступит к выдаче кредитов бизнесу через 3 года
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Старший вице-президент Сбербанка прогнозирует кредитование бизнеса искусственным интеллектом через 3 года.
Старший вице-президент Сбербанка Александр Ведяхин считает, что в течение трех лет банки начнут применять искусственный интеллект при кредитовании малого и крупного бизнеса, сообщают "Вести Карелии" со ссылкой на агентство RNS.
Подробнее читайте в материале издания.
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